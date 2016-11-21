Соліст відомого панк-гурту проскандував на сцені "Ні - Трампу, ні - Ку-клукс-клану"

“Ні - Трампу, ні - ККК (Ку-клукс-клану - ред.), ні - фашистській США ”, - заявив фронтмен “Green Day” під час виконання головного синглу нового альбому.

У серпні в інтерв’ю журналу Kerrang співак порівняв Д.Трампа з Гітлером.