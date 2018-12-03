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Сьогодні зміниться робота станцій метро через матч

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У понеділок ввечері, 3 грудня, можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого” у зв’язку із проведенням футбольного матчу. Про це повідомило КП “Київський метрополітен”, передає УНН.

“Сьогодні, 3 грудня, у зв’язку із проведенням на НСК „Олімпійський“ футбольного матчу між командами „Динамо“ (Київ) та „Чорноморець“ (Одеса), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену”, — йдеться у повідомленні.

Після закінчення футболу із метою забезпечення належного перевезення вболівальників можливе обмеження на вхід пасажирів станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Нагадаємо, у Києві зміниться структура паркування. Біля кінцевих станцій метро з’являться перехоплюючі паркінги із понад 9 тис. паркомісць.

Зазначимо, що столичний метрополітен є одним із найбільш завантажених у Європі. Зараз пасажиропотік складає 1,6-2 млн пасажирів на добу, і це не межа.

Раніше УНН повідомив, як у столичній підземці поводитись, якщо раптово пасажир опинився у натовпі, та як зберегти цінні речі під час поїздки у метро.

Українські Національні Новини

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