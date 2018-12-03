Сегодня изменится работа станций метро из-за матча
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В понедельник вечером, 3 декабря, возможно ограничение на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого” в связи с проведением футбольного матча. Об этом сообщил КП “Киевский метрополитен”, передает УНН.
“Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением на НСК ”Олимпийский“ футбольного матча между командами ”Динамо“ (Киев) и ”Черноморец“ (Одесса), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена”, - говорится в сообщении.
После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход пассажиров станций “Дворец спорта”, “Олимпийская” и “Площадь Льва Толстого”.
Напомним, в Киеве изменится структура парковки. У конечных станций метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест.
Отметим, что столичный метрополитен является одним из самых загруженных в Европе. Сейчас пассажиропоток составляет 1,6-2 млн пассажиров в сутки, и это не предел.
Ранее УНН сообщил, как в столичной подземке вести себя, если внезапно пассажир оказался в толпе, и как сохранить ценные вещи во время поездки в метро.