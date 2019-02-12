Сьогодні з лікарні можуть виписати президента Бразилії

“Від завтрашнього дня він може бути виписаний. Все залежить від рішення лікарів”, — наводить його слова агентство Reuters. Телеканал Globo повідомив, що лікарі призначили виписку президента на середу, але ця дата повинна бути підтверджена адміністрацією глави держави.

У минулий четвер у Болсонару було діагностовано запалення легенів. Зараз він продовжує проходити курс фізіотерапії і пити антибіотики.

На початку вересня Болсонару важко поранили ножем в живіт під час зустрічі з виборцями в місті Жуіз-ді-Фора на південному сході Бразилії. Політик переніс уже три операції на кишечнику.

Нагадуємо, президенту Бразилії зробили операцію. Лікарі рекомендували 63-річному Болсонару відпочити протягом 48 годин після операції, протягом якої віце-президент Гамільтон Мура був в.о. президента, йшлося у заяві адміністрації президента Бразилії.