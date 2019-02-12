Сьогодні з лікарні можуть виписати президента Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару, який 28 січня успішно переніс операцію, може бути виписаний з лікарні сьогодні, 13 лютого. Про це повідомив у вівторок прес-секретар глави держави Отава Сантана ду Регу Баррус, інформує УНН з посиланням на видання Jornal O Globo.
“Від завтрашнього дня він може бути виписаний. Все залежить від рішення лікарів”, — наводить його слова агентство Reuters. Телеканал Globo повідомив, що лікарі призначили виписку президента на середу, але ця дата повинна бути підтверджена адміністрацією глави держави.
У минулий четвер у Болсонару було діагностовано запалення легенів. Зараз він продовжує проходити курс фізіотерапії і пити антибіотики.
На початку вересня Болсонару важко поранили ножем в живіт під час зустрічі з виборцями в місті Жуіз-ді-Фора на південному сході Бразилії. Політик переніс уже три операції на кишечнику.
Нагадуємо, президенту Бразилії зробили операцію. Лікарі рекомендували 63-річному Болсонару відпочити протягом 48 годин після операції, протягом якої віце-президент Гамільтон Мура був в.о. президента, йшлося у заяві адміністрації президента Бразилії.