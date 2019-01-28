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Президенту Бразилії зроблять операцію

Президенту Бразилії зроблять операцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Президенту Бразилії Жаїру Болсонару на ранок понеділка призначено операцію з видалення колостоми після того, як він пережив напад з ножем під час передвиборної кампанії у вересні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

Лікарі рекомендували 63-річному Болсонару відпочити протягом 48 годин після операції, протягом якої віце-президент Гамільтон Мура буде в.о. президента, йдеться у заяві адміністрації президента Бразилії.

Болсонару, який вступив на посаду 1 січня, у неділю зареєструвався у лікарні Сан-Паулу, а потім опублікував у Twitter відео, на якому він одягнений у лікарняний одяг.

Очікується, що операція Болсонару триватиме три години, він повинен залишатися у лікарні протягом 10 днів.

Нагадаємо, у вересні, ще будучи кандидатом у президенти Бразилії, Болсонару отримав ножове поранення.

Um forte abraço a todos e até breve! Deus no comando! pic.twitter.com/SegyTyNrol

— Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 27 января 2019 г.

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