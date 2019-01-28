Президенту Бразилії зроблять операцію

КИЇВ. 28 січня. УНН. Президенту Бразилії Жаїру Болсонару на ранок понеділка призначено операцію з видалення колостоми після того, як він пережив напад з ножем під час передвиборної кампанії у вересні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.