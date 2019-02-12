Сегодня из больницы могут выписать президента Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару, который 28 января успешно перенес операцию, может быть выписан из больницы сегодня, 13 февраля. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь главы государства Отавиу Сантана ду Регу Баррус, информирует УНН со ссылкой на издание Jornal O Globo.
“С завтрашнего дня он может быть выписан. Все зависит от решения врачей”, — приводит его слова агентство Reuters. Телеканал Globo сообщил, что врачи назначили выписку президента на среду, но эта дата должна быть подтверждена администрацией главы государства.
В минувший четверг у Болсонару было диагностировано воспаление легких. Сейчас он продолжает проходить курс физиотерапии и пить антибиотики.
В начале сентября Болсонару тяжело ранили ножом в живот во время встречи с избирателями в городе Жуиз-ди-Фора на юго-востоке Бразилии. Политик перенес уже три операции на кишечнике.
Напоминаем, президенту Бразилии сделали операцию. Врачи рекомендовали 63-летнему Болсонару отдохнуть в течение 48 часов после операции, в ходе которой вице-президент Гамильтон Мура был и.о. президента, говорилось в заявлении администрации президента Бразилии.