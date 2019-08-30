Сьогодні відбудеться жеребкування групового турніру Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У п'ятницю, 30 серпня, у Монако, в 14:00 за київським часом, відбудеться жеребкування групового турніру Ліги Європи сезона 2019/2020, за підсумками якого 48 клубів розподілять на 12 груп по чотири команди в кожній, повідомляє УНН із посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Від України в груповому турнірі Лиги Європи візмуть участь ФК "Динамо" (Київ) та ФК "Олександрія".
Київське "Динамо" потрапило до першого відбірного кошика разом із такими клубами, як "Севілья", "Арсенал", "Порту", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Базель", "Спортинг", "ЦСКА" (Москва), "Вольфсбург", "Лаціо".
"Олександрія", в свою чергу, потрапила до четвертого відбіркового кошика разом із футбольними клубами "АЗ Алкмаар", "Трабзонспор", "ЛАСК", "Вольфсберг", "Дюделанж", "Слован", "Лугано", "Рейнджерс", "Віорія Гімараєш", "Клуж, "Ференцварош".
Склад інших двох кошиків:
Кошик 2
"ПСВ", "Краснодар", "Копенгаген", "Селтік", "Брага", "Гент", "Боруссія Мюнхенгладбах", "Янг Бойз", "Астана", "Лудогорець", "АПОЕЛ", "Айнтрахт".
Кошик 3
"Сент-Етьєн", "Фейеноорд", "Карабах", "Хетафе", "Еспаньол", "Мальме", "Партизан", "Стандард", "Вулверхемптон", "Ренн", "Русенборг", "Башакшехир".
Зазначимо, що команди з однієї національної асоціації не можуть зустрітися на груповому етапі і, згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України будуть розведені.
Нагадаємо, 29 серпня у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в рамках якого свого суперника дізнався представник України “Шахтар”.