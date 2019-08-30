Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В пятницу, 30 августа, в Монако, в 14:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона 2019/2020, по итогам которого 48 клубов распределят на 12 групп по четыре команды в каждой, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
От Украины в групповом турнире Лиги Европы примут участие ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Александрия".
Киевское "Динамо" попало в первую отборочную корзину вместе с такими клубами, как "Севилья", "Арсенал", "Порту", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Базель", "Спортинг", "ЦСКА" (Москва), "Вольфсбург", "Лацио".
"Александрия", в свою очередь, попала в четвертую отборочную корзину вместе с футбольными клубами "АЗ Алкмар", "Трабзонспор", "ЛАСК", "Вольфсберг", "Дюделанж", "Слован", "Лугано", "Рейнджерс", "Виоря Гимараеш", "Клуж, "Ференцварош".
Состав других двух корзин:
Корзина 2
"ПСВ", "Краснодар", "Копенгаген", "Селтик", "Брага", "Гент", "Боруссия Мюнхенгладбах", "Янг Бойз", "Астана", "Лудогорец", "АПОЭЛ", "Айнтрахт".
Корзина 3
"Сент-Этьен", "Фейеноорд", "Карабах", "Хетафе", "Эспаньол", "Мальме", "Партизан", "Стандард", "Вулверхэмптон", "Ренн", "Русенборг", "Башакшехир".
Отметим, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены.
Напомним, 29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своего соперника узнал представитель Украины "Шахтер".