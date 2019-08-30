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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 16285 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 114649 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125438 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 116834 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122346 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126563 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151675 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150856 просмотра

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Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы

Сегодня состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы

Киев  •  УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В пятницу, 30 августа, в Монако, в 14:00 по киевскому времени, состоится жеребьевка группового турнира Лиги Европы сезона 2019/2020, по итогам которого 48 клубов распределят на 12 групп по четыре команды в каждой, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

От Украины в групповом турнире Лиги Европы примут участие ФК "Динамо" (Киев) и ФК "Александрия".

Киевское "Динамо" попало в первую отборочную корзину вместе с такими клубами, как "Севилья", "Арсенал", "Порту", "Рома", "Манчестер Юнайтед", "Бешикташ", "Базель", "Спортинг", "ЦСКА" (Москва), "Вольфсбург", "Лацио".

"Александрия", в свою очередь, попала в четвертую отборочную корзину вместе с футбольными клубами "АЗ Алкмар", "Трабзонспор", "ЛАСК", "Вольфсберг", "Дюделанж", "Слован", "Лугано", "Рейнджерс", "Виоря Гимараеш", "Клуж, "Ференцварош".

Состав других двух корзин:

Корзина 2

"ПСВ", "Краснодар", "Копенгаген", "Селтик", "Брага", "Гент", "Боруссия Мюнхенгладбах", "Янг Бойз", "Астана", "Лудогорец", "АПОЭЛ", "Айнтрахт".

Корзина 3

"Сент-Этьен", "Фейеноорд", "Карабах", "Хетафе", "Эспаньол", "Мальме", "Партизан", "Стандард", "Вулверхэмптон", "Ренн", "Русенборг", "Башакшехир".

Отметим, что команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе и, согласно решению Исполнительного комитета УЕФА, клубы из России и Украины будут разведены.

Напомним, 29 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, в рамках которой своего соперника узнал представитель Украины "Шахтер".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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