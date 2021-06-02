Сьогодні відбудеться похорон Слабошпицького

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“Церемонія прощання з Михайлом Слабошпицьким відбудеться в середу, 2 червня, в Будинку письменників (вул.Банкова, 2). Початок о 10:30. Відспівування в Михайлівському соборі з 12:30. Поховання на Байковому цвинтарі о 15:00 (33 ділянка)”, — написала вона.

Нагадаємо

У ніч на 30 травня на 75 році життя помер український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник, член Національної спілки письменників України Михайло Слабошпицький