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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Сьогодні відбудеться похорон Слабошпицького

Київ • УНН

 • 45535 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Сьогодні відбудеться похорон українського літературознавця, письменника і громадського діяча Михайла Слабошпицького. Про це повідомила його дружина Світлана Короненко у Facebook, пише УНН.

Сьогодні відбудеться похорон Слабошпицького

Цитата

“Церемонія прощання з Михайлом Слабошпицьким відбудеться в середу, 2 червня, в Будинку письменників (вул.Банкова, 2). Початок о 10:30. Відспівування в Михайлівському соборі з 12:30. Поховання на Байковому цвинтарі о 15:00 (33 ділянка)”, — написала вона.

Нагадаємо

У ніч на 30 травня на 75 році життя помер український прозаїк, критик, літературознавець, публіцист, громадський діяч, дитячий письменник, член Національної спілки письменників України Михайло Слабошпицький

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