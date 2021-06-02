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Сегодня состоятся похороны Слабошпицкого

Киев • УНН

 • 45535 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Сегодня состоятся похороны украинского литературоведа, писателя и общественного деятеля Михаила Слабошпицкого. Об этом сообщила его жена Светлана Короненко в Facebook, пишет УНН.

Сегодня состоятся похороны Слабошпицкого

Цитата

“Церемония прощания с Михаилом Слабошпицким состоится в среду, 2 июня, в Доме писателей (ул, 2). Начало в 10:30. Отпевание в Михайловском соборе с 12:30. Захоронения на Байковом кладбище в 15:00 (33 участок) ”, - написала она.

Напомним

В ночь на 30 мая на 75 году жизни скончался украинский прозаик, критик, литературовед, публицист, общественный деятель, детский писатель, член Национального союза писателей Украины Михаил Слабошпицкий

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