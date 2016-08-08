Сьогодні в Україні відзначають день військ зв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні відзначається день військ зв'язку України, передає УНН.
Це свято відзначають щорічно 8 серпня з 2000 року згідно з Указом Президента України “Про День військ зв’язку” від 1 лютого 2000 р. №154/2000.
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман привітав військових зі святом.
“Друзі, вітаю з Днем військ зв’язку Збройних Сил України! Щиро бажаю вам міцного здоров’я, сил та витримки”, — написав Прем’єр на своїй сторінці у Facebook.