Сегодня в Украине отмечают день войск связи

Этот праздник отмечают ежегодно 8 августа с 2000 года в соответствии с Указом Президента Украины "О Дне войск связи" от 1 февраля 2000 года №154/2000.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил военных с праздником.

"Друзья, поздравляю с Днем войск связи Вооруженных Сил Украины! Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил и выдержки", - написал Премьер на своей странице в Facebook.