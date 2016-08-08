Сегодня в Украине отмечают день войск связи
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Сегодня отмечается день войск связи Украины, передает УНН.
Этот праздник отмечают ежегодно 8 августа с 2000 года в соответствии с Указом Президента Украины "О Дне войск связи" от 1 февраля 2000 года №154/2000.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил военных с праздником.
"Друзья, поздравляю с Днем войск связи Вооруженных Сил Украины! Искренне желаю вам крепкого здоровья, сил и выдержки", - написал Премьер на своей странице в Facebook.