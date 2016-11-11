Сьогодні в Україні похолодає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні в більшості областей України очікується похолодання, вночі на заході похолодає до 0-5°С, температура повітря становитиме протягом дня 0+7°С, у південній частині до +9°С, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Суттєві опади малоймовірні, лише на півночі пройде невеликий сніг, на півдні — невеликий дощ.
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- У західній частині переважатиме суха холодна погода. Температура повітря вночі 0-5°С, вдень +2+7°С.
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- У північних областях — переважно без опадів, лише місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3°С до −2°С, вдень 0+6°С.
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- У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі від +3°С до −3°С, вдень 0+6°С.
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- У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі від +3°С до −2°С, вдень +2+7°С.
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- У південній частині — без істотних опадів, лише місцями невеликий дощ. Температура повітря вночі +2+7°С, вдень +4+9°С.
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Вітер в Україні південно-східний, 5-10 м/с.