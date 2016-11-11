Сегодня в Украине похолодает
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины ожидается похолодание, ночью на западе похолодает до 0-5 ° С, температура воздуха составит в течение дня 0 + 7 ° С, в южной части до + 9 ° С, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Существенные осадки маловероятны, лишь на севере пройдет небольшой снег, на юге - небольшой дождь.
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- В западной части будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем + 2 + 7 ° С.
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- В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем 0 + 6 ° С.
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- В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -3 ° С, днем 0 + 6 ° С.
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- В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем + 2 + 7 ° С.
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- В южной части - без существенных осадков, лишь местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем + 4 + 9 ° С.
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