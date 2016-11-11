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15 марта, 19:03 • 111643 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156378 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131465 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124444 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109303 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103770 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100300 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130239 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

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14 марта, 19:56 • 127647 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Сегодня в Украине похолодает

Сегодня в Украине похолодает

Киев • УНН

 • 7327 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины ожидается похолодание, ночью на западе похолодает до 0-5 ° С, температура воздуха составит в течение дня 0 + 7 ° С, в южной части до + 9 ° С, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.

Существенные осадки маловероятны, лишь на севере пройдет небольшой снег, на юге - небольшой дождь.

  • В западной части будет преобладать сухая холодная погода. Температура воздуха ночью 0-5 ° С, днем ​​+ 2 + 7 ° С.
  • В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​0 + 6 ° С.
  • В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -3 ° С, днем ​​0 + 6 ° С.
  • В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от + 3 ° С до -2 ° С, днем ​​+ 2 + 7 ° С.
  • В южной части - без существенных осадков, лишь местами небольшой дождь. Температура воздуха ночью + 2 + 7 ° С, днем ​​+ 4 + 9 ° С.
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