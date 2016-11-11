Сегодня в Украине похолодает

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня в большинстве областей Украины ожидается похолодание, ночью на западе похолодает до 0-5 ° С, температура воздуха составит в течение дня 0 + 7 ° С, в южной части до + 9 ° С, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.