Сьогодні в України очікуються дощі та спека

Температура повітря становитиме 26-30 градусів тепла, на сході та півдні 28-35 градусів вище нуля, на заході 22-26 градусів тепла.

У західних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.

У північних областях - місцями дощі. гроза. Температура повітря вдень 25-30 градусів тепла.

У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 28-35 градусів вище нуля.

У центральних областях - дощі та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.

На півдні України опадів не очікується, на Одещині - дощ, гроза. Температура повітря вдень 28-35 градусів вище нуля.