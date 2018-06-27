Сьогодні в України очікуються дощі та спека
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. Сьогодні в західних областях України, на півночі та в центрі пройдуть дощі та грози, місцями сильні зливи, град та шквали. На решті території очікується суха погода. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Температура повітря становитиме 26-30 градусів тепла, на сході та півдні 28-35 градусів вище нуля, на заході 22-26 градусів тепла.
У західних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 22-26 градусів тепла.
У північних областях - місцями дощі. гроза. Температура повітря вдень 25-30 градусів тепла.
У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 28-35 градусів вище нуля.
У центральних областях - дощі та грози. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не очікується, на Одещині - дощ, гроза. Температура повітря вдень 28-35 градусів вище нуля.