Сьогодні в Україні очікується дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні в Україні атмосферні фронти зумовлять дощі, на заході країни та півночі Лівобережжя з мокрим снігом, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура протягом доби 1-6° тепла (вночі у східних областях від 2° тепла до 3° морозу, вдень на півдні країни 4-9° тепла).
У південній половині країни місцями туман.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.
У західних областях дощі, місцями мокрий сніг, у північних очікується волога погода. У східних областях - місцями дощ, мокрий сніг, у центральній частині буде хмарно, переважно дощ. На півдні України очікуються невеликі дощі.