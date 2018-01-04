Сегодня в Украине ожидается дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня в Украине атмосферные фронты обусловят дожди, на западе страны и севере Левобережья с мокрым снегом, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура в течение суток 1-6° тепла (ночью в восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем на юге страны 4-9° тепла).
В южной половине страны местами туман.
Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
В западных областях дожди, местами мокрый снег, в северных ожидается влажная погода. В восточных областях - местами дождь, мокрый снег, в центральной части облачно, преимущественно дождь. На юге Украины ожидаются небольшие дожди.