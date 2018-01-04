Сегодня в Украине ожидается дождь

Температура в течение суток 1-6° тепла (ночью в восточных областях от 2° тепла до 3° мороза, днем ​​на юге страны 4-9° тепла).

В южной половине страны местами туман.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

В западных областях дожди, местами мокрый снег, в северных ожидается влажная погода. В восточных областях - местами дождь, мокрый снег, в центральной части облачно, преимущественно дождь. На юге Украины ожидаются небольшие дожди.