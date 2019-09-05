Сьогодні у столиці до 23 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. У Києві в четвер, 5 вересня, очікується суха погода, повітря вдень прогріється до 23 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані столичного ГУ ДСНС.
"5 вересня мінлива хмарність. Без опадів", - повідомили у відомстві.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 11-13°, вдень 21-23°.
Нагадаємо, по Україні 5 вересня очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла.