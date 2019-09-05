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Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла

Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла

Київ • УНН

 • 11580 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. По Україні у четвер, 5 вересня, очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"5 вересня у більшості південних, центральних, Харківській, Сумській областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура у західній частині та північних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.

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