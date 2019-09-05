Сьогодні в Україні до 28 градусів тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. По Україні у четвер, 5 вересня, очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень сягатиме 28 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"5 вересня у більшості південних, центральних, Харківській, Сумській областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів", - повідомили синоптики.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура у західній частині та північних областях вночі 8-13°, вдень 20-25°; на решті території вночі 11-16°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.