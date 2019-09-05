Сегодня в Украине до 28 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. По Украине в четверг, 5 сентября, ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов тепла. О этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"5 сентября в большинстве южных, центральных, Харьковской, Сумской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков", - сообщили синоптики.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.
Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.