Сегодня в столице до 23 градусов тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. В Киеве в четверг, 5 сентября, ожидается сухая погода, воздух днем прогреется до 23 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные столичного ГУ ГСЧС.
"5 сентября переменная облачность. Без осадков", - сообщили в ведомстве.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-13°, днем 21-23°.
Напомним, по Украине 5 сентября ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем достигнет 28 градусов тепла.