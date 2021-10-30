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Сьогодні у Римі розпочинається саміт G20: чого чекати

Київ • УНН

 • 49355 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Напередодні початку саміту G20, що відбудеться 30-31 жовтня, лідери країн Групи двадцяти зібралися у Римі, де у суботу та неділю відбудеться завершальний рік італійського головування на саміті. Представники країн, на які припадає 60% світового населення, 80% глобального ВВП та 75% експорту, обговорять нагальні питання, серед яких окрему увагу отримають клімат, охорона здоров'я та стабільний розвиток, пише УНН.

Сьогодні у Римі розпочинається саміт G20: чого чекати

Головний день саміту G20 розпочинається сьогодні

Напередодні відбулась п’ятнична зустріч міністрів фінансів та охорони здоров’я.

Основний день саміту G20 передбачає зустріч представників таких країн, як, зокрема, США, Китай, Індія та Німеччина. Саме на них припадає близько 60% населення планети та понад 80% світового економічного виробництва.

Саміт стане першою особистою зустріччю лідерів за останні два роки. Але, на розчарування приймаючої сторони — Італії, лідери Китаю, Японії, Мексики, Росії та Саудівської Аравії відмовилися від участі у зустрічі.

Проте очікується, що голова КНР Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін стежитимуть за перебігом дискусій з відеозв’язку.

Що ще стоїть на порядку денному G20?

Крім пандемії та її наслідків, міністри, як очікується, обговорять зусилля щодо прискорення відновлення світової економіки, розв'язання проблеми різкого зростання цін на енергоносії та збоїв у ланцюгах постачання, які торкнулися низки ключових галузей промисловості по всьому світу.

Лідери G20 також підпишуть угоду про мінімальну глобальну податкову ставку в 15% для великих компаній, яку було завершено раніше цього місяця.

Крім того, клімат стане однією з головних тем обговорення на саміті, який проводиться лише за кілька днів до кліматичного саміту ООН COP26 у Шотландії, початок якого запланований у неділю.

Нагадаємо

Напередодні саміту президент США Джо Байден зустрівся з папою римським Франциском. На зустрічі були порушені проблеми боротьби з пандемією та подолання кліматичної кризи, повідомила пресслужба Білого дому. Аудієнція тривала 1 годину 15 хвилин, що вважається рекордним за тривалістю часом. Байден — другий в історії США після Джона Кеннеді президент-католик.

Зокрема, 29 жовтня Байден, під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном визнав, що Вашингтон повівся “незграбно” щодо Франції у ході формування нового оборонного союзу AUKUS за участю Великої Британії та Австралії.

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