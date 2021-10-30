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Сегодня в Риме начинается саммит G20: чего ожидать

Киев • УНН

 • 49355 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В преддверии начала саммита G20, который состоится 30-31 октября, лидеры стран Группы двадцати собрались в Риме, где в субботу и воскресенье состоится завершающий год итальянского председательства на саммите. Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта, обсудят срочные вопросы, среди которых особое внимание получат климат, здравоохранение и стабильное развитие, пишет УНН.

Сегодня в Риме начинается саммит G20: чего ожидать

Главный день саммита G20 начинается сегодня

Накануне прошла пятничная встреча министров финансов и здравоохранения.

Основной день саммита G20 предусматривает встречу представителей таких стран, как США, Китай, Индия и Германия. На них приходится около 60% населения планеты и более 80% мирового экономического производства.

Саммит станет первой личной встречей лидеров за последние два года. Но, к разочарованию принимающей стороны — Италии, лидеры Китая, Японии, Мексики, России и Саудовской Аравии отказались от участия во встрече.

Однако ожидается, что глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин будут следить за ходом дискуссий по видеосвязи.

Что еще стоит в повестке дня G20?

Кроме пандемии и ее последствий, министры, как ожидается, обсудят усилия по ускорению восстановления мировой экономики, решению проблемы резкого роста цен на энергоносители и сбоев в цепях поставок, которые затронули ряд ключевых отраслей промышленности по всему миру.

Лидеры G20 также подпишут соглашение о минимальной глобальной налоговой ставке в 15% для крупных компаний, которое было завершено ранее в этом месяце.

Кроме того, климат станет одной из главных тем обсуждения на саммите, который проводится за несколько дней до климатического саммита ООН COP26 в Шотландии, начало которого запланировано в воскресенье.

Напомним

В преддверии саммита президент США Джо Байден встретился с папой римским Франциском. На встрече были затронуты проблемы борьбы с пандемией и преодоление климатического кризиса, сообщила пресс-служба Белого дома. Аудиенция длилась 1 час 15 минут, что считается рекордным по времени. Байден — второй в истории США после Джона Кеннеди президент-католик.

В частности, 29 октября Байден, во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном признал, что Вашингтон повел себя “неуклюже” в отношении Франции в ходе формирования нового оборонного союза AUKUS с участием Великобритании и Австралии.

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