Сьогодні суд у Тбілісі почне процес над Саакашвілі

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На 10 листопада намічено слухання у справі про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року та про погром силовиків у телекомпанії “Імеді”. Слідство у справі триває вже вісім років. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах.

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“Зі мною зв’язалися представники засідання міського суду та сказали, що на завтрашньому процесі зроблять запит щодо переведення Михайла Саакашвілі до зали суду. Відповідно, суд зафіксував, що судовий процес має відбутися у Тбіліському міському суді, і що вони вимагають переведення Михайла Саакашвілі до зали суду”, — заявив журналістам Басілая.

Він зазначив, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба зобов’язані виконати вимогу суду. Адвокат вважає, що якщо “процес Михайла Саакашвілі не відбудеться в залі суду, це буде ще одним показником того, що влада налякана”.

Опозиція планує акцію протесту біля міського суду

З понеділка Саакашвілі перебуває у тюремній лікарні у тбіліському районі Ґлдані, куди його перевели з в’язниці у місті Руставі “з метою запобігання погіршенню стану здоров’я та збільшення загроз”.

Експрезидент Грузії повернувся з України напередодні місцевих виборів 2 жовтня, щоби мобілізувати своїх прихильників. Він був затриманий і заарештований, після чого оголосив голодування. Наступні тижні у Тбілісі та інших містах проходили кілька акцій протесту.

Прихильники опозиції на мітингу перед будинком парламенту у вівторок заявили, що мають намір попрямувати до Тбіліського міського суду, якщо там відбудеться процес. “У дворі суду нас має бути багато, але ми маємо бути дуже мирними”, — закликав голова опозиційної партії “Єдиний національний рух” Ніканор Мелія.