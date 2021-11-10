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Сьогодні суд у Тбілісі почне процес над Саакашвілі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Тбіліський міський суд вимагає присутності колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі під час розгляду справи та проведення процесу у залі суду. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомив його адвокат Бека Басілая, передає УНН.

Сьогодні суд у Тбілісі почне процес над Саакашвілі

Деталі

На 10 листопада намічено слухання у справі про розгін опозиційного мітингу в листопаді 2007 року та про погром силовиків у телекомпанії “Імеді”. Слідство у справі триває вже вісім років. У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах.

Цитата

“Зі мною зв’язалися представники засідання міського суду та сказали, що на завтрашньому процесі зроблять запит щодо переведення Михайла Саакашвілі до зали суду. Відповідно, суд зафіксував, що судовий процес має відбутися у Тбіліському міському суді, і що вони вимагають переведення Михайла Саакашвілі до зали суду”, — заявив журналістам Басілая.

Він зазначив, що Міністерство юстиції та Спеціальна пенітенціарна служба зобов’язані виконати вимогу суду. Адвокат вважає, що якщо “процес Михайла Саакашвілі не відбудеться в залі суду, це буде ще одним показником того, що влада налякана”.

Опозиція планує акцію протесту біля міського суду

З понеділка Саакашвілі перебуває у тюремній лікарні у тбіліському районі Ґлдані, куди його перевели з в’язниці у місті Руставі “з метою запобігання погіршенню стану здоров’я та збільшення загроз”.

Експрезидент Грузії повернувся з України напередодні місцевих виборів 2 жовтня, щоби мобілізувати своїх прихильників. Він був затриманий і заарештований, після чого оголосив голодування. Наступні тижні у Тбілісі та інших містах проходили кілька акцій протесту.

Прихильники опозиції на мітингу перед будинком парламенту у вівторок заявили, що мають намір попрямувати до Тбіліського міського суду, якщо там відбудеться процес. “У дворі суду нас має бути багато, але ми маємо бути дуже мирними”, — закликав голова опозиційної партії “Єдиний національний рух” Ніканор Мелія.

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