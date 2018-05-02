Сьогодні стане відомим другий фіналіст Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У поєдинку у відповідь між римською "Ромою" та англійським "Ліверпулем" стане відомим другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН.
У другому раунді поспіль "Ромі" доведеться відіграватися вдома після поразки з різницею в три м'ячі (2:5). У 1/4 фіналу римляни створили диво, вибивши "Барселону".
"Рома" здобула перемоги в трьох перших двоматчевих протистояннях з представниками Англії, але програла шість наступних.
"Джаллороссі" виграли чотири з п'яти останніх домашніх матчів з клубами Прем'єр-ліги. Винятком стала поразка від "Манчестер Сіті" (0:2) на груповому етапі ЛЧ-2014/15.
У 18-и останніх єврокубкових матчах у гостях "Ліверпуль" здобув лише п'ять перемог. Окрім того, мерсисайдці починали двохматчеві єврокубкові протистояння з домашньої перемоги 35 раз і в 30 випадках проходили далі.
Примітно, що "Ліверпуль" виступає на цій стадії в десятий раз і вперше з сезону 2007/08, коли "червоні" зазнали лише другої поразки в 1/2 фіналу.
Нагадаємо, що переможець даної пари зустрінеться у фіналі із "Реалом".