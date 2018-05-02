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Сегодня станет известен второй финалист Лиги чемпионов

Киев • УНН

 • 9072 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В ответном поединке между римской "Ромой" и английским "Ливерпулем" станет известен второй финалист Лиги чемпионов УЕФА, сообщает УНН.

Сегодня станет известен второй финалист Лиги чемпионов

Во втором раунде подряд "Роме" придется отыгрываться дома после поражения с разницей в три мяча (2:5). В 1/4 финала римляне создали чудо, выбив "Барселону".

"Рома" одержала победы в трех первых двухматчевых противостояниях с представителями Англии, но проиграла шесть последующих.

"Джаллоросси" выиграли четыре из пяти последних домашних матчей с клубами Премьер-лиги. Исключением стало поражение от "Манчестер Сити" (0:2) на групповом этапе ЛЧ-2014/15.

В 18-и последних еврокубковых матчах в гостях "Ливерпуль" одержал лишь пять побед. Кроме того, мерсисайдцы начинали двухматчевые еврокубковые противостояния с домашней победы 35 раз и в 30 случаях проходили дальше.

Примечательно, что "Ливерпуль" выступает на этой стадии в десятый раз и впервые с сезона 2007/08, когда "красные" потерпели лишь второе поражение в 1/2 финала.

Напомним, что победитель этой пары встретится в финале с "Реалом".

Украинские Национальные Новости

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