Сьогодні ще понад 6 тисяч ФОПів подали заявки на отримання “карантинних” 8 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. З 7:00 ще понад 6 тис. ФОПів подали заявки на отримання “карантинних” 8 тис. грн. Таким чином, наразі надійшло понад 140 тис. заявок. Про це у своєму Telegram-каналі написав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
“Цього тижня вже розпочали свою роботу програми з підтримки українських громадян та бізнесу, чия діяльність можливо буде призупинена внаслідок “карантину зимових канікул” у січні. Вже з понеділка портал та застосунок “Дія” почали приймати заявки на отримання 8 тис. грн одноразової допомоги від держави. Станом на зараз надійшло більш ніж 140 тис. таких заявок. Щоб відповідною програмою змогла скористатися максимальна кількість українців, а це приблизно 1 млн працівників — було ухвалено рішення подовжити термін прийняття заяв на отримання 8 тис. допомоги до 31 грудня 2020 року”, - написав Денис Шмигаль.
Він зазначив, що крім того, через регіональні відділення Податкової служби продовжує працювати програма щодо компенсації ЄСВ, а через Державний центр зайнятості працює програма компенсації бізнесу по частковій зайнятості.
“Ми зробили подачу всіх документів та заявок максимально простою та зручною”, - додав Прем’єр-міністр.
Раніше УНН повідомляв, що станом на 7:00 на "карантинні" 8 тисяч для ФОПів онлайн подалися близько 134 тис. людей.
Також нагадаємо, що в Україні шахраї придумали "схему" з 8 тисячами для ФОПів і обманули вже до сотні людей.