На "карантинні" 8 тисяч для ФОПів онлайн подалися близько 134 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Для отримання обіцяної підтримки бізнесу на карантині у вигляді одноразової допомоги у 8 тисяч гривень за трохи більше, ніж дві доби, через державний сервіс "Дія" онлайн подали заяви вже близько 134 тисяч осіб. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
"Статистика отримання заяв на виплати ФОП і співробітникам (за певними КВЕД та іншими критеріями) 8 000 грн на сьогоднішній ранок: всього на 7:00 - 133 874 успішних заявок", - заявив Федоров.
За його словами, через мобільний додаток "Дія" подано 108 545 заяв, через портал - 25 329.
"Без черг, довідок, чисто авторизація і пару кліків. Мені здається, це найкраща подібна послуга в світі", - висловив він думку з цього приводу.
Нагадаємо, з 14 грудня портал “Дія” почав приймати заявки на отримання від держави 8 тисяч гривень одноразової допомоги малому бізнесу через карантинні обмеження у січні.
Наймані працівники та ФОПи, діяльність яких підпадає під заборону в період посиленого карантину в січні, можуть оформити заявку на отримання допомоги з 14 до 31 грудня.
Як повідомляв УНН, ініційовані Президентом Володимиром Зеленським закони щодо підтримки бізнесу на період карантину, що передбачають допомогу у 8 тисяч гривень для ФОПів, списання та відстрочку погашення податкового боргу, запрацювали з 10 грудня.
Раніше уряд вже вводив "карантин вихідного дня" до кінця листопада - простими словами, не мало працювати нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ. Проти виступали очільники низки облцентрів та представники бізнесу. Згодом почалися розмови про можливість повного локдауну на зимові свята, утім, у МОЗ зауважили, що пропонуватимуть уряду ввести локдаун із початку січня. Так, 9 грудня уряд оголосив, що жорсткий карантин в Україні вводиться з 8 по 24 січня. При цьому в Україні з 19 грудня вводять нові карантинні обмеження.
Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин. Загалом дію обмежень продовжено до 28 лютого.