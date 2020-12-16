На "карантинные" 8 тысяч для ФЛП онлайн подались около 134 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Для получения обещанной поддержки бизнесу на карантине в виде единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен за чуть больше, чем двое суток, через государственный сервис "Дия" онлайн подали заявления уже около 134 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.
"Статистика получения заявлений на выплаты ФОП (ФЛП - ред.) и сотрудникам (по определённым квэд и другим критериям) 8 000 грн на сегодняшнее утро: всего на 7:00 - 133 874 успешных заявок", - заявил Федоров.
По его словам, из мобильное приложение "Дия" подано 108 545 заявлений, через портал - 25 329.
"Без очередей, справок, чисто авторизация и пару кликов. Мне кажется, это лучшая подобная услуга в мире", - выразил он мнение по этому поводу.
Напомним, с 14 декабря, портал "Дия" начал принимать заявки на получение от государства 8 тысяч гривен единовременного пособия малому бизнесу из-за карантинных ограничений в январе.
Наемные работники и ФЛП, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.
Как сообщал УНН, инициированные Президентом Владимиром Зеленским законы относительно поддержки бизнеса на период карантина, предусматривающие помощь в 8 тысяч гривен для ФЛП, списание и отсрочку погашения налогового долга, заработали с 10 декабря.
Ранее правительство уже вводило "карантин выходного дня" до конца ноября - простыми словами, не должно было работать ничего, кроме, по большому счету, общественного транспорта, продуктовых, заправок, аптек и ряда других учреждений. Против выступали руководители ряда облцентров и представители бизнеса. Позже начались разговоры о возможности полного локдауна на зимние праздники, впрочем, в Минздраве отметили, что будут предлагать правительству ввести локдаун с начала января. Так, 9 декабря правительство объявило, что жесткий карантин в Украине вводится с 8 по 24 января. При этом в Украине с 19 декабря вводят новые карантинные ограничения.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта. На данный момент действует адаптивный карантин. В общем действие ограничений продлено до 28 февраля.