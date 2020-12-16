На "карантинные" 8 тысяч для ФЛП онлайн подались около 134 тыс. человек

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Для получения обещанной поддержки бизнесу на карантине в виде единовременного пособия в размере 8 тысяч гривен за чуть больше, чем двое суток, через государственный сервис "Дия" онлайн подали заявления уже около 134 тысяч человек. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале, передает УНН.