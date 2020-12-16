Шахраї придумали "схему" з 8 тисячами для ФОПів: обманули до сотні людей

“Кіберполіція застерігає від шахрайства під виглядом державних виплат. Зловмисники в мережі Інтернет виманюють гроші у громадян під виглядом надання державних компенсаційних виплат. З початку грудня 2020 року до кіберполіції надійшло вже близько 100 звернень потерпілих від таких схем. Зазвичай правопорушники розміщують відео, де Президент України розповідає про виплату матеріальної допомоги підприємцям у розмірі 8 тис. гривень. В описі до відео шахраї розміщують посилання на ресурс, де нібито можна подати заявку на отримання виплати”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що при цьому автори відео стверджують, що таку матеріальну допомогу може отримати кожен.

“На сторінці за посиланням громадянам пропонується ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Однак у подальшому шахраї просять сплатити послуги юриста за оформлення заяви, отримання електронного підпису, проходження ідентифікації тощо. Здебільшого для цього використовують вбудований чат-бот. Після виконання таких дій громадяни не лише переказують гроші за неіснуючі послуги, але й передають персональні дані аферистам”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, з 14 грудня в Україні приймають заявки на "карантинні" 8 тис. грн для ФОПів. На допомогу онлайн подалися близько 134 тис. людей.