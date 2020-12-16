Мошенники придумали "схему" с 8 тысячами для ФЛП: обманули до сотни человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. С начала декабря 2020 года в киберполицию поступило уже около ста обращений потерпевших, которые стали жертвами схем мошенников. Преступники размещали видео о помощи ФЛП со ссылкой на подачу заявки для ее получения, по которой нужно ввести данные банковской карты и оплатить "юриста". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу киберполиции Украины.
"Киберполиция предостерегает от мошенничества под видом государственных выплат. Злоумышленники в сети Интернет выманивают деньги у граждан под видом оказания государственных компенсационных выплат. С начала декабря 2020 года в киберполицию поступило уже около 100 обращений пострадавших от таких схем. Обычно правонарушители размещают видео, где Президент Украины рассказывает о выплате материальной помощи предпринимателям в размере 8 тыс. гривен. В описании к видео мошенники размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при этом авторы видео утверждают, что такую материальную помощь может получить каждый.
"На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста за оформление заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот. После выполнения таких действий граждане не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам", - указано в сообщении.
Напомним, с 14 декабря в Украине принимают заявки на "карантинные" 8 тыс. грн для ФЛП. На помощь онлайн пождались около 134 тыс. человек.