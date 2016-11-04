Сьогодні П.Клімкін відвідає Албанію з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні, 4 листопада 2016 року відбудеться офіційний візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Республіки Албанія. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС України.
“4 листопада 2016 року відбудеться офіційний візит Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Республіки Албанія”, — сказано в повідомленні.
Під час візиту передбачені зустрічі П.Клімкіна з президентом Республіки Албанія Буяром Нішані, головою парламенту Іліром Метою, прем’єр-міністром Еді Рамою та міністром закордонних справ Дітміром Бушаті.
У рамках візиту заплановано підписання главами зовнішньополітичних відомств України та Албанії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Республіки Албанія про взаємне скасування візових вимог.