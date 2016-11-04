Сегодня П.Климкин посетит Албанию с рабочим визитом

"4 ноября 2016 г. состоится официальный визит Министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Республику Албания", - сказано в сообщении.

Во время визита предусмотрены встречи П.Климкина с президентом Республики Албания Буяр Нишани, председателем парламента Илира Целью премьер-министром Эдди Рамой и министром иностранных дел Дитмиром Бушати.

В рамках визита запланировано подписание главами внешнеполитических ведомств Украины и Албании Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.