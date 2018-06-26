Сьогодні на заході України очікуються дощі, на сході - спека
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Сьогодні в західних областях України пройдуть дощі та грози, місцями опади ймовірні у північній частині. На решті території очікується суха погода. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, передає УНН.
Температура повітря становитиме 21-27 градусів тепла, на сході та півдні 27-32 градуси вище нуля.
У західних областях пройдуть дощі та грози. Температура повітря вдень 21-26 градусів тепла.
У північних областях — місцями періодичні дощі та грози. Температура повітря вдень 23-27 градусів тепла.
У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вдень 28-32 градуси вище нуля.
У центральних областях — без істотних опадів. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не очікується. Температура повітря вдень 27-32 градуси вище нуля.