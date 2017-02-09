Сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні, 9 лютого, в Києві мінлива хмарність, на дорогах - ожеледиця. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
За прогнозом Українського гідрометцентру, 9 лютого в Києві мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східній, 5-10 м/с. Температура вдень 10-12° морозу.
У відомстві звертаються до водіїв із проханням бути уважними на дорогах, пішоходам рекомендується переходити дорогу тільки в установлених для цього місцях і бути обачливими.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність. Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с, у південній частині окремі пориви — 15-20 м/с.
Температура вдень — 9-14° морозу; у південних та західних областях — 3-8° морозу; на Закарпатті — 1-6° тепла.