Сегодня на дорогах Киева ожидается гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня, 9 февраля, в Киеве переменная облачность, на дорогах - гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.
По прогнозу Украинского гидрометцентра, 9 февраля в Киеве переменная облачность. Без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура днем 10-12 ° мороза.
В ведомстве обращаются к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Напомним, как сообщал УНН, сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность. Ветер северо-восточный, со скоростью 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы - 15-20 м/с.
Температура - 9-14 ° мороза; в южных и западных областях - 3-8 ° мороза; в Закарпатской области - 1-6 ° тепла.