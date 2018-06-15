Сьогодні на ЧС-2018 відбудеться поєдинок Іспанія – Португалія

Хоча сусіди по Піренейському півострову прекрасно знають один одного, це буде лише другий їх матч в рамках чемпіонату світу. Вперше іспанці і португальці зіграли в одній восьмій фіналу ЧС-2010 в ПАР, і тоді фортуна посміхнулася “червоній фурії” (1:0).

Всього ж дві збірні зустрічалися один з одним 35 разів, і 16 разів в цих матчах перемагала Іспанія, а ось португальці здобули лише шість перемог. Збірна Іспанії прибула в Росію, набравши прекрасну форму і знайшовши вдале поєднання досвіду і молодості, і це дає їй відчутну психологічну перевагу. Однак складно передбачити, як позначиться на стані команди зміна головного тренера напередодні турніру.

Примітно, що обидві європейські колективи входять до топ-10 збірних за версією ФІФА — португальці 4-ті, іспанці 10-ті.

Орієнтовні склади збірних за версією сайту ЧС-2018:

Португалія — Руй Патрісіу, Рафаел Геррейро, Жозе Фонте, Пепе, Седрік Соареш, Жуан Маріу, Моутінью, Вільям Карвалью, Бернарду Сілва, Кріштіану Роналду, Гонсалу Гедеш;

Іспанія — Давид де Хеа, Жорді Альба, Серхіо Рамос, Жерар Піке, Начо, Серхіо Бускетс, Тіаго Алькантара,Андрес Іньєста, Іско, Давид Сільва, Дієго.

Відзначимо, що дана зустріч стартуватиме о 21:00, а інше протистояння квартету В між Марокко і Іраном розпочнеться о 18:00.

Окрім того, першим поєдинком другого ігрового дня стане баталія Єгипту і Уругваю (старт з 15:00).

Як повідомляв УНН, у збірної Іспанії напередодні турніру змінився головний тренер.