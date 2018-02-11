Сьогодні на більшості території України без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні в Україні у південній частині, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях дощ з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вранці в Україні, крім північних та східних областей, місцями туман; на дорогах, крім півдня, ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с; у південній частині північно-східний, 7-12 м/с, подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура від 2° морозу до 3° тепла.