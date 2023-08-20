Сьогодні Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму: чи визнає світ росію державою-спонсором тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Сьогодні, 21 серпня, у сіті відзначається Міжнародний день пам’яті та поминання жертв тероризму. Подія була запроваджена резолюцією Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй у 2017 році, пише УНН.
Міжнародний тероризм у сучасному світі
У широкому сенсі тероризм — це використання або загроза застосування насильства для досягнення політичної, релігійної або ідеологічної мети. Полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні терору шляхом захоплення заручників, убивств, тортур, залякування населення та органів влади та інших злочинних дій з метою досягнення певних цілей.
“Розквіт” тероризму у світі припав на другу половину ХХ століття. Він і досі залишається небезпечним явищем, якому провідні країни світу досі не можуть знайти ефективної протидії.
Згідно глобального індексу тероризму, у 2021 році в світі було здійснено 5463 терористичні атаки, у 2022 році — 3955.
У 2022 році жертвами терористичних атак стали 6700 людей.
Найсмертоноснішими терористичними угрупованнями у світі у 2022 році були “Ісламська держава” та її філії, за ними йдуть “Аш-Шабаб”, Армія визволення Белуджистану та “Джамаат Нусрат Аль-Іслам валь Муслімін”.
росія — держава-терорист
На жаль, поки що, наведена статистика не враховує цивільних українців, які загинули та отримали поранення внаслідок російського вторгнення.
Державний тероризм — це проведення силовими та військовими структурами спеціальних операцій на територіях інших держав. І повномасштабна агресія рф повністю підпадає під це визначення.
За даними ООН на середину серпня, з 24 лютого 2022 року від рук окупантів загинули 9444 українці, 16940 — отримали поранення. Серед загиблих було 545 дітей.
13 жовтня 2022 року Парламентська асамблея Ради Європи визнала рф державою — спонсором тероризму, 23 листопада то саме зробив Європарламент.
Державою-спонсором тероризму росію визнали парламенти Литви, Естонії та Словаччини.
Важливим політичним кроком могло б стати визнання Сполученими Штатами рф державою-спонсором тероризму.
Поки що у списку США до таких країн відносяться Сирія, Іран, Куба, КНДР.
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