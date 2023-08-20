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Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: признает ли мир россию государством-спонсором терроризма

Сегодня Международный день памяти и поминовения жертв терроризма: признает ли мир россию государством-спонсором терроризма

Киев • УНН

 • 751040 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Сегодня, 21 августа, в сети отмечается Международный день памяти и поминовения жертв терроризма. Событие было введено резолюцией Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций в 2017 году, пишет УНН.

Международный терроризм в современном мире

В широком смысле терроризм — это использование или угроза применения насилия для достижения политической, религиозной или идеологической цели. Заключается в сознательном, целенаправленном применении террора путем захвата заложников, убийств, пыток, запугивания населения и органов власти и других преступных действий с целью достижения определенных целей.

“Расцвет” терроризма в мире пришелся на вторую половину ХХ века. Он и до сих пор остается опасным явлением, которому ведущие страны мира до сих пор не могут найти эффективного противодействия.

Согласно глобальному индексу терроризма, в 2021 году в мире было совершено 5463 террористические атаки, в 2022 году — 3955.
В 2022 году жертвами террористических атак стали 6700 человек.

Самыми смертоносными террористическими группировками в мире в 2022 году были “Исламское государство” и его филиалы, за ними следуют “Аш-Шабаб”, Армия освобождения Белуджистана и “Джамаат Нусрат Аль-Ислам валь Муслимин”.

россия — государство-террорист

К сожалению, пока что, приведенная статистика не учитывает гражданских украинцев, погибших и получивших ранения в результате российского вторжения.
Государственный терроризм — это проведение силовыми и военными структурами специальных операций на территориях других государств. И полномасштабная агрессия рф полностью подпадает под это определение.

По данным ООН на середину августа, с 24 февраля 2022 года от рук оккупантов погибли 9444 украинца, 16940 — получили ранения. Среди погибших было 545 детей.

13 октября 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы признала рф государством — спонсором терроризма, 23 ноября то же самое сделал Европарламент.

Государством-спонсором терроризма Россию признали парламенты Литвы, Эстонии и Словакии.

Важным политическим шагом могло бы стать признание Соединенными Штатами рф государством-спонсором терроризма.

Пока что в списке США к таким странам относятся Сирия, Иран, Куба, КНДР.

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