Сьогодні комітет ВРУ обговорить посилення безпеки під час виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні у ВРУ відбудеться засідання комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. На порядку денному стоять обговорення діяльності прокуратур та публічної безпеки під час виборчого процесу. Про це повідомляється на сайті ВРУ, передає УНН.
У першому читанні депутати розглянуть проекти закону щодо вдосконалення окремих положень КПУ у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування, обговорять пенсійне забезпечення слідчих органів прокуратур та визначать перелік і територіальну юрисдикцію місцевих та військових прокуратур.
Після цього парламентарі планують розглянути проект закону щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства і обговорити протидію таким порушенням.
На порядку денному стоїть проект закону про запобігання торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями.
Також депутати обговорять підготовку нового проекту закону щодо приватної детективної діяльності і обговорять кадрові питання комітету стосовно забезбечення правоохоронної діяльності.
Як повідомляв УНН, управління Держохорони посилить заходи безпеки на ЦВК під час виборчих кампаній.