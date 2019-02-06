Сьогодні комітет ВРУ обговорить посилення безпеки під час виборів

У першому читанні депутати розглянуть проекти закону щодо вдосконалення окремих положень КПУ у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування, обговорять пенсійне забезпечення слідчих органів прокуратур та визначать перелік і територіальну юрисдикцію місцевих та військових прокуратур.

Після цього парламентарі планують розглянути проект закону щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства і обговорити протидію таким порушенням.

На порядку денному стоїть проект закону про запобігання торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями.

Також депутати обговорять підготовку нового проекту закону щодо приватної детективної діяльності і обговорять кадрові питання комітету стосовно забезбечення правоохоронної діяльності.

Як повідомляв УНН, управління Держохорони посилить заходи безпеки на ЦВК під час виборчих кампаній.