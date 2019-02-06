Сегодня комитет ВРУ обсудит усиление безопасности во время выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня в ВРУ состоится заседание комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. На повестке дня стоят обсуждения деятельности прокуратур и публичной безопасности во время избирательного процесса. Об этом сообщается на сайте ВРУ, передает УНН.
В первом чтении депутаты рассмотрят проекты закона относительно совершенствования отдельных положений КПУ в связи с осуществлением специального предварительного расследования, обсудят пенсионное обеспечение следственных органов прокуратуры и определят перечень и территориальную юрисдикцию местных и военных прокуратур.
После этого парламентарии планируют рассмотреть проект закона об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства и обсудить противодействие таким нарушением.
На повестке дня стоит проект закона о предотвращении торговли незаконно изготовленными алкогольными напитками.
Также депутаты обсудят подготовку нового проекта закона о частной детективной деятельности и обсудят кадровые вопросы комитета по обеспечению правоохранительной деятельности.
Как сообщал УНН, управление Госохраны усилит меры безопасности на ЦИК во время избирательных кампаний.