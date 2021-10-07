Сьогодні голова МЗС Туреччини з дводенним візитом завітає у Львів

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КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Сьогодні, 7 жовтня, міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до Львову на запрошення українського колеги Дмитра Кулеби. Про це повідомило МЗС України, передає УНН.

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“7-8 жовтня міністр закордонних справ Турецької Республіки Мевлют Чавушоглу здійснить робочий візит до України (Львів) на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у Львові глави української та турецької дипломатії проведуть дев’яте засідання Спільної групи стратегічного планування.

Переговори спрямовані на підготовку до проведення Стратегічної ради високого рівня під головуванням президентів України і Туреччини на початку 2022 року в Києві.

Міністри приділять пріоритетну увагу безпековій ситуації в регіоні Чорного моря та підготовці до засідання цього року в Анкарі українсько-турецької “Квадриги” — політико-безпекових консультацій на рівні керівників зовнішньополітичних та оборонних відомств України і Туреччини.

Також міністри обговорять подальшу взаємодію двох країн в рамках Кримської платформи, а також стан виконання домовленостей, досягнутих на найвищому політичному рівні та перспективи українсько-турецької співпраці на ключових напрямах.

Під час візиту глави МЗС відкриють українсько-турецький бізнес-форум задля створення нових економічних можливостей для українських і турецьких компаній.

8 жовтня Дмитро Кулеба і Мевлют Чавушоглу завітають до Львівського національного університету ім. І. Франка, де візьмуть участь у міжнародній конференції “Дипломатія єднає: новітні перспективи спільних традицій”.

Під час перебування у Львові міністри покладуть квіти до місця поховання Героїв Небесної сотні у Львові та вшанують пам’ять українських воїнів, які поклали життя, захищаючи Україну від російської агресії.

Також дипломати окремо відвідають меморіал турецьким воїнам, загиблим під час Першої світової війни у селі Лопушня, Рогатинського району Івано-Франківської області.

Нагадаємо

Під час робочого візиту до США минулого місяця Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Тайіпом Ердоганом.

Додамо, що Ердоган з трибуни ООН в Нью-Йорку заявив, що Туреччина виступає за збереження територіальної цілісності України і ніколи не визнає анексію Криму.

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