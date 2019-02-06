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Сьогодні депутати планують зайнятися питаннями економічної конкуренції

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Сьогодні на засіданні Верховна Рада планує розглянути законопроект щодо проваджень про захист економічної конкуренції. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний, опублікований на сайті парламенту.

Оскільки вчора депутатам не вдалося затвердити план роботи на тиждень, вони можуть розглядати тільки законопроекти у другому читанні та проекти постанов.

Сьогодні парламентарі розглянуть у другому читанні законопроект, який розширює права заявника у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Документ також пропонує з 2020 року запровадити процедуру врегулювання у таких справах.

Також урядовці планують розглянути проект постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату".

Окрім того, парламентарі будуть розглядати проект Постанови про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.

Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я хоче скликати РНБО для оголошення епідемії кору. 

Українські Національні Новини

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