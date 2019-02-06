Сьогодні депутати планують зайнятися питаннями економічної конкуренції

Оскільки вчора депутатам не вдалося затвердити план роботи на тиждень, вони можуть розглядати тільки законопроекти у другому читанні та проекти постанов.



Сьогодні парламентарі розглянуть у другому читанні законопроект, який розширює права заявника у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Документ також пропонує з 2020 року запровадити процедуру врегулювання у таких справах.



Також урядовці планують розглянути проект постанови про рекомендації парламентських слухань на тему: "Реалізація в Україні міжнародних документів щодо запобігання антропогенним змінам клімату".



Окрім того, парламентарі будуть розглядати проект Постанови про іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук.



Як повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я хоче скликати РНБО для оголошення епідемії кору.