Сегодня депутаты планируют заняться вопросами экономической конкуренции

Поскольку вчера депутатам не удалось утвердить план работы на неделю, они могут рассматривать только законопроекты во втором чтении и проекты постановлений.



Сегодня парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект, расширяющий права заявителя по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Документ также предлагает с 2020 года ввести процедуру урегулирования по таким делам.



Также чиновники планируют рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата".



Кроме того, парламентарии будут рассматривать проект постановления об именных стипендиях Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук.



Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по здравоохранению хочет созвать СНБО для объявления эпидемии кори.