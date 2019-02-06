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Сегодня депутаты планируют заняться вопросами экономической конкуренции

Сегодня депутаты планируют заняться вопросами экономической конкуренции

Киев  •  УНН

 • 6879 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сегодня на заседании Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о производств о защите экономической конкуренции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня, которая опубликована на сайте парламента.

Поскольку вчера депутатам не удалось утвердить план работы на неделю, они могут рассматривать только законопроекты во втором чтении и проекты постановлений.

Сегодня парламентарии рассмотрят во втором чтении законопроект, расширяющий права заявителя по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. Документ также предлагает с 2020 года ввести процедуру урегулирования по таким делам.

Также чиновники планируют рассмотреть проект постановления о рекомендациях парламентских слушаний на тему: "Реализация в Украине международных документов по предотвращению антропогенным изменениям климата".

Кроме того, парламентарии будут рассматривать проект постановления об именных стипендиях Верховной Рады Украины для молодых ученых - докторов наук.

Как сообщал УНН, Комитет Верховной Рады по здравоохранению хочет созвать СНБО для объявления эпидемии кори.

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