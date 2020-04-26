Сьогодні 34 роки від дня Чорнобильської катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Від аварії 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС пройшло 34 роки, передає УНН.
Це подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.
Сильне радіоактивне випромінювання вразило територію в радіусі 30 кілометрів від місця події. Однак масштаби аварії були набагато більшими. Крім українських населених пунктів, які постраждали від катастрофи, радіаційному забрудненню піддалися селища 19 регіонів Росії, в яких проживали майже 3 млн чоловік. Також радіація швидко поширилася на деяких територіях Білорусі і досягла Європи.
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Про те, що сталася аварія на Чорнобильській АЕС, жителі прилеглих регіонів дізналися тільки через кілька днів. У країні почалося активне акумулювання сил для ліквідації наслідків аварії. Тоді на гасіння пожежі було кинуто не тільки спеціалізовані пожежні сили, а й цивільні. Під час цих робіт безліч людей отримали смертельні дози опромінення. У 2000-х роках світове співтовариство об’єднало свої сили для вирішення “чорнобильської проблеми”.
Сьогодні, у 2020 році, на тлі дня пам’яті про найбільшу техногенну катастрофу, у Чорнобильскій зоні горять ліси та тліють залишки деревини. Станом на ранок 26 квітня вогнеборці сконцентровані на локалізації 2 основних осередків. Пожежі тривають з 4 квітня.