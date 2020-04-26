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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 52312 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130078 просмотра

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Сегодня 34 года со дня Чернобыльской катастрофы

Сегодня 34 года со дня Чернобыльской катастрофы

Киев  •  УНН

 • 45643 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. От аварии 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС прошло 34 года, передает УНН.

Это событие, которое впоследствии назвали трагедией ХХ века, стало крупнейшей техногенной катастрофой. Тогда при взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500-и бомбам - таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму.

Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 километров от места происшествия. Однако масштабы аварии были намного больше. Кроме украинских населенных пунктов, пострадавших от катастрофы, радиационному загрязнению подверглись поселки 19 регионов России, в которых проживали почти 3 млн человек. Также радиация быстро распространилась на некоторые территории Беларуси и достигли Европы.

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О том, что произошла авария на Чернобыльской АЭС, жители близлежащих регионов узнали только через несколько дней. В стране началось активное аккумулирование сил для ликвидации последствий аварии. Тогда на тушение пожара были брошены не только специализированные пожарные силы, но и гражданские. Во время этих работ множество людей получили смертельные дозы облучения. В 2000-х годах мировое сообщество объединило свои силы для решения "чернобыльской проблемы".

Сегодня, в 2020 году, на фоне дня памяти про крупнейшую техногенную катастрофу, в Чернобыльской зоне горят леса и тлеют остатки древесины. По состоянию на утро 26 апреля пожарные сконцентрированы на локализации 2 основных ячеек. Пожары продолжаются с 4 апреля.

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