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Чорнобильську зону відчуження закрили на карантин

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Державне агентство України з управління зоною відчуження з 18 березня тимчасово зупиняє відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення для відвідувачів до закінчення карантину. Про це агентство повідомило на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“З метою попередження поширення коронавірусної інфекції Covid-19, враховуючи рішення Уряду та рекомендації МОЗ, у ДАЗВ було прийнято рішення з 18 березня тимчасово зупинити відвідування зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення для відвідувачів до закінчення карантину”, — йдеться у повідомленні.

Так, нові заявки на супровід відвідування зони відчуження не розглядають, а робота супроводжуючих осіб на період карантину припинена.

“Для виконання першочергових завдань, підприємства зони відчуження працюватимуть у штатному режимі з обмеженою кількістю осіб та дотриманням усіх санітарно-гігієнічних рекомендацій. Усіх працівників підприємств зони відчуження забезпечено засобами індивідуального захисту та дезінфекції”, — зазначили в агентстві.

Нагадаємо, що станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків коронавірусної інфекції COVID-19, з них 2 летальних.

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