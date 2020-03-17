Чернобыльскую зону отчуждения закрыли на карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения с 18 марта временно останавливает посещение зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина. Об этом агентству сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
“С целью предупреждения распространения коронавирусной инфекции Covid-19, учитывая решение правительства и рекомендации Минздрава, в ГАЗО было принято решение с 18 марта временно остановить посещения зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения для посетителей до окончания карантина”, — говорится в сообщении.
Так, новые заявки на сопровождение посещения зоны отчуждения не рассматривают, а работа сопровождающих лиц на период карантина прекращена.
“Для выполнения первоочередных задач, предприятия зоны отчуждения будут работать в штатном режиме с ограниченным количеством лиц и соблюдением всех санитарно-гигиенических рекомендаций. Всех работников предприятий зоны отчуждения обеспечен средствами индивидуальной защиты и дезинфекции”, — отметили в агентстве.
Напомним, что по состоянию на 20:00 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, из них 2 летальных.