Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження: рятувальники сконцентровані на локалізації 2 основних осередків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 26 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 114 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.
“Станом на 7 год. 26 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 2 осередків (с. Крива Гора та с. Рудьки — с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 5 шляхопрокладачів Збройних Сил України.
“Інженерною технікою створено 987 км мінералізованих смуг. До гасіння залучено 1 тис. 50 чоловік та 250 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 17 чоловік особового складу та 230 одиниць техніки, у тому числі 2 вертольоти, якими 25 квітня здійснено 57 скидів — 114 т води (з початку робіт здійснено 2230 скидів — 5 тис. 130 т води)”, — резюмували рятувальники.
Нагадаємо, слідча комісія Ради з розслідувань пожеж на п’яти складах боєприпасів просить продовжити її роботу на пів року.