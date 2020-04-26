Пожежі у Чорнобильській зоні відчуження: рятувальники сконцентровані на локалізації 2 основних осередків

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У Чорнобильській зоні відчуження продовжується гасіння природних пожеж, на ранок 26 квітня досі тліють пеньки, залишки деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем. За минулу добу на місце пожежі авіація скинула 114 т води. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ДСНС.